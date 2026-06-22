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Hasta ocho horas sin suministro: Seis comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este lunes

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este lunes 22 de junio. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Para este lunes, Enel anunció trabajos programados en sectores de seis comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta ocho horas.

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¿Dónde se cortará la luz este lunes?

Las Condes

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Macul

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida

Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Huechuraba 

Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

Recoleta

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

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Maipú

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

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