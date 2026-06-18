Cortes de luz en 6 comunas de Santiago: Revisa las zonas que estarán sin suministro este viernes
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de este viernes 19 de junio en diversas comunas de la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en seis comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta seis horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este viernes 19 de junio?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte seránIr a la siguiente nota
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Estos son los sectores que se verán afectados:
Huechuraba
Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas:
Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas:
Colina
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas:
Lo Barnechea
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas:
Santiago
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas:
Maipú
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas:
La Florida
Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas:
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