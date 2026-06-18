Cortes de luz en 6 comunas de Santiago: Revisa las zonas que estarán sin suministro este viernes

18 jun. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de este viernes 19 de junio en diversas comunas de la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en seis comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta seis horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este viernes 19 de junio?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán

Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Estos son los sectores que se verán afectados:

Huechuraba

Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas:

Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas:

Colina

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas:

Lo Barnechea

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas:

Santiago

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas:

Maipú

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas:

La Florida

Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas:

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