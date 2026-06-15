Hasta 7 horas sin luz: Estos son los cortes que afectarán a 8 comunas de Santiago este martes

15 jun. 2026 - 23:45 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de este martes 16 de junio en diversas comunas de la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en ocho comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta siete horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este martes 16 de junio?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Conchalí, Independencia, Pudahuel, Maipú, La Reina, Macul, Pedro Aguirre Cerda y La Florida.

Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Conchalí

Desde las 09:30 hasta las 14:00 horas:

Independencia

Desde las 10:00 gasta las 16:00 horas:

Pudahuel

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas:

Maipú

Desde las 10:30 horas las 16:30 horas:

La Reina

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas:

Macul

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas:

Pedro Aguirre Cerda

Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas:

Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas:

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas:

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas:

La Florida

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas:

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