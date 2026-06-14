Por hasta 6 horas: Revisa los cortes de luz que afectarán a las comunas de Santiago este lunes

14 jun. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de este lunes 15 de junio en diversas comunas de la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en cuatro comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta seis horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este lunes 15 de junio?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Lo Barnechea, Las Condes, Lo Prado, Santiago.

Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Lo Barnechea

Desde las 10:00 hasta las 12:30 horas:

Las Condes

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas:

Lo Prado

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas:

Desde 09:30 hasta las 15:30 horas:

Santiago

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas:

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