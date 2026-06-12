Cortes de luz afectan a más de 20 mil clientes en la Región Metropolitana en medio de lluvias y vientos

12 jun. 2026 - 14:37 hrs.

¿Qué pasó?

Durante este viernes 12 de junio se registraron cortes de luz en distintas comunas de la Región Metropolitana, en medio de una mañana marcada por lluvias y fuertes vientos en la capital.

Según informó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en su último reporte, a nivel nacional hay aproximadamente 33.000 clientes sin suministro eléctrico, de los cuales alrededor de 21.500 son de la Región Metropolitana, siendo la zona más afectada por la interrupción del servicio.

Reporte por cortes de luz

A las 14:00 horas de este viernes, la RM tenía un total de 21.599 clientes sin suministro eléctrico. A ella le seguían los habitantes de Los Lagos (2.274) y Los Ríos (2.612).

Ráfagas de viento y precipitaciones

Durante esta jornada, se registraron precipitaciones débiles en sectores de Santiago, las que estuvieron acompañadas por ráfagas de viento, que incluso provocaron voladura de techumbres.

El periodista experto en Meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, explicó más temprano que "el viento tiene que ver con que cuando tenemos esta nubosidad y está lloviendo en el sur, tenemos viento norte. Entonces, el viento del norte, al rotar de norte a sur, choca con la cordillera de los Andes y se devuelve hacia el valle".

"Y por esos sectores encajonados, como por ejemplo el Cajón del Maipo, en donde está ahí Puente Alto, las rachas llegaron a 50 kilómetros por hora", destacó.

Una de las comunas más afectadas de la RM por los cortes de luz es Puente Alto, en donde usuarios han reclamado que llevan horas sin suministro.

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