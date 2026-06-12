Hasta siete horas sin suministro: Programan cortes de luz en ocho comunas de la RM para este viernes

12 jun. 2026 - 00:05 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de ocho comunas de la Región Metropolitana para este viernes 12 de junio. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta siete horas en algunas zonas.

Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este viernes?

Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Huechuraba: Desde las 09:30 hasta las 11:30 horas

Enel

Macul: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas

Enel

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas

Enel

Pudahuel: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Enel

San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

San Miguel: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Enel

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

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