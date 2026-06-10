Confirman cortes de luz en 11 comunas de la RM para este miércoles: Revisa los sectores afectados
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de 11 comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 10 de junio. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por varias horas.
Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.
¿Dónde se cortará la luz este miércoles?
Colina: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horasIr a la siguiente nota
Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
La Florida: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas
La Granja: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas
La Granja: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
Lampa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Las Condes: Desde las 14:30 hasta las 17:30 horas
Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas
Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas
Lo Barnechea: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas
Peñalolén: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas
Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
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