Fuertes ráfagas de viento provocan voladura de techos y árboles caídos en la RM

12 jun. 2026 - 13:10 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este viernes se registraron fuertes ráfagas de viento en distintos puntos de la Región Metropolitana, especialmente en sectores del sur y la precordillera, donde incluso se han alcanzado rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora y voladuras de techos.

En paralelo, también se han reportado precipitaciones débiles y aisladas en algunas comunas de la capital, asociadas a la nubosidad presente en la zona.

¿Por qué hay fuertes ráfagas de viento?

El periodista de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, explicó en Mucho Gusto que la nubosidad presente sobre la zona ha tenido mayor espesor en algunos sectores, lo que permitió la caída de precipitaciones débiles.

Asimismo, aseguró que "el viento tiene que ver con que cuando tenemos esta nubosidad y está lloviendo en el sur, tenemos viento norte. Entonces, el viento del norte, al rotar de norte a sur, choca con la cordillera de los Andes y se devuelve hacia el valle".

"Y por esos sectores encajonados, como por ejemplo el Cajón del Maipo, en donde está ahí Puente Alto, las rachas llegaron a 50 kilómetros por hora", añadió.

Reportan caída de árboles

El experto aseguró que hay sectores en donde cayeron algunas ramas, además de cortes de energía eléctrica, principalmente en la zona sur de la Región Metropolitana.

Incluso, el portal TransporteInforma publicó en su cuenta de X hace unos minutos: "Tránsito suspendido en Camino Padre Hurtado, altura Condominio La Aparición en la comuna de Paine, debido a caída de árbol tras ráfagas de viento. Opte al norte y sur por autopista Acceso Sur".

ATENCIÓN (11:34). Tránsito SUSPENDIDO en Camino Padre Hurtado, altura Condominio La Aparición en la comuna de #Paine, debido a caída de árbol tras ráfagas de viento. Opte al norte y sur por autopista Acceso Sur pic.twitter.com/vTRUJ5P1Qe — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) June 12, 2026

Esta mañana #Fuerte #Viento deja caida de árboles en comunas de la zona sur de Santiago principalmente Puente Alto, Pirque y alrededores. https://t.co/hCIOCBxcAL pic.twitter.com/ratuDDdKVQ — Red de Emergencia ONG (@reddeemergencia) June 12, 2026