Lluvia sorprende a capitalinos: Se registran precipitaciones en distintos puntos de Santiago

12 jun. 2026 - 10:10 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este viernes, la lluvia sorprendió a los capitalinos, pues se han registrado precipitaciones en distintas comunas de Santiago, pese a que no estaba pronosticado que se registrara dicho fenómeno.

El día comenzó con cielos nublados en gran parte de la Región Metropolitana, pero a poco andar comenzó a precipitar en diferentes sectores.

¿Dónde está lloviendo?

Según Transporte Informa, se han registrado lluvias en comunas como: María Pinto, Melipilla, Peñaflor, Talagante, Padre Hurtado, Maipú, Buin y Paine.

De todas formas, también se han reportado chubascos en comunas como Ñuñoa, Santiago y en el sector oriente de la capital.

Reiteramos (09:20). Lluvia débil en varios ptos de las comunas de María Pinto, Melipilla, Peñaflor, Talagante, Padre Hurtado, Maipú, Buin y Paine. En la imagen, situación de Camino Melipilla/Tres Poniente en #Maipú. Pavimento resbaladizo https://t.co/guniCxww6Y pic.twitter.com/RBvGNauGaT — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) June 12, 2026

El pronóstico del tiempo para Santiago

Según el sitio web de la Dirección Meteorológica de Chile en su última actualización, las lluvias se mantendrían solo durante la mañana, mientras que el resto de la jornada estará nublado.

El sábado, en tanto, se mantendría cubierto con temperaturas extremas de de 8°C y 16°C, sin posibilidades de precipitaciones.