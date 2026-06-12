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Lluvia sorprende a capitalinos: Se registran precipitaciones en distintos puntos de Santiago

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este viernes, la lluvia sorprendió a los capitalinos, pues se han registrado precipitaciones en distintas comunas de Santiago, pese a que no estaba pronosticado que se registrara dicho fenómeno.

El día comenzó con cielos nublados en gran parte de la Región Metropolitana, pero a poco andar comenzó a precipitar en diferentes sectores.

¿Dónde está lloviendo?

Según Transporte Informa, se han registrado lluvias en comunas como: María Pinto, Melipilla, Peñaflor, Talagante, Padre Hurtado, Maipú, Buin y Paine.

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De todas formas, también se han reportado chubascos en comunas como Ñuñoa, Santiago y en el sector oriente de la capital.

El pronóstico del tiempo para Santiago

Según el sitio web de la Dirección Meteorológica de Chile en su última actualización, las lluvias se mantendrían solo durante la mañana, mientras que el resto de la jornada estará nublado.

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El sábado, en tanto, se mantendría cubierto con temperaturas extremas de de 8°C y 16°C, sin posibilidades de precipitaciones.

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