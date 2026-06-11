Meteorología emite aviso por vientos: Rachas llegarán hasta 100 km/h y las zonas afectadas aumentan a ocho regiones

11 jun. 2026 - 16:17 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso de "viento normal a moderado", el que ahora dejará rachas de hasta 100 km/h en zonas de ocho regiones del país.

Las zonas que se verán afectadas son la Región de Arica y Parinacota, Región de Tarapacá, Región de Antofagasta, Región de La Araucanía, Región de Los Ríos, Región de Los Lagos, Región de Aysén y Región de Magallanes.

Estos eventos, impulsados de forma paralela por fenómenos como "frentes fríos" y "corrientes en chorro", tienen validez en algunos puntos hasta la noche del domingo 14 de junio.

Vientos alcanzarán los 100 km/h en los extremos del país

El escenario más complejo se vivirá durante este fin de semana en la Región de Magallanes, donde un sistema de "jet de bajo nivel" provocará rachas extremas que alcanzarán los 100 km/h.

En tanto, el paso de un sistema frontal dejará fuertes ráfagas costeras en el sur del país entre la noche de hoy jueves y la madrugada del viernes, mientras que los sectores cordilleranos de la zona norte mantendrán ráfagas de hasta 80 km/h hasta el sábado producto de una corriente en chorro.

A continuación, revisa el detalle actualizado por región con las zonas afectadas y las velocidades estimadas por la DMC desde hoy hacia el fin de semana:

Región de Arica y Parinacota

Cordillera: 60-80 km/h (jueves 11).

Región de Tarapacá

Cordillera: 60-80 km/h (jueves 11).

Región de Antofagasta

Cordillera Costa: 60-80 km/h (jueves 11), 60-80 km/h (viernes 12), 60-80 km/h (sábado 13)

(jueves 11), (viernes 12), (sábado 13) Cordillera: 60-80 km/h (jueves 11), 60-80 km/h (viernes 12), 60-80 km/h (sábado 13)

Región de La Araucanía

Litoral: 40-60 km/h (jueves 11) y 40-60 km/h (viernes 12).

(jueves 11) y (viernes 12). Cordillera Costa: 40-60 km/h (jueves 11) y 40-60 km/h (viernes 12).

Región de Los Ríos

Litoral: 40-60, rachas 70 km/h (jueves 11) y 40-60, rachas 70 km/h (viernes 12).

(jueves 11) y (viernes 12). Cordillera Costa: 40-60, rachas 70 km/h (jueves 11) y 40-60, rachas 70 km/h (viernes 12).

Región de Los Lagos

Litoral: 40-60, rachas 70 km/h (jueves 11) y 40-60, rachas 80 km/h (viernes 12).

(jueves 11) y (viernes 12). Cordillera Costa: 40-60, rachas 70 km/h (jueves 11) y 40-60, rachas 80 km/h (viernes 12)

(jueves 11) y (viernes 12) Chiloé: 40-60, rachas 70 km/h (jueves 11).

(jueves 11). Litoral Interior: 40-60, rachas 70 km/h (jueves 11).

Región de Aysén

Insular Sur: 60-80, rachas 90 km/h (jueves 11).

Región de Magallanes

Cordillera Austral Sur: 60-100 km/h (sábado 13) y 80-100 km/h (domingo 14).

(sábado 13) y (domingo 14). Insular Central: 80-100 km/h (sábado 13) y 60-90 km/h (domingo 14).

(sábado 13) y (domingo 14). Pampa Patagónica Norte: 50-90 km/h (sábado 13) y 60-90 km/h (domingo 14).

(sábado 13) y (domingo 14). Pampa Patagónica Sur: 50-100 km/h (sábado 13) y 50-100 km/h (domingo 14).

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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