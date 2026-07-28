Tesla lanza en Chile su auto más barato: Así es el modelo que costará menos de $30 millones

28 jul. 2026 - 13:13 hrs.

¿Qué pasó?

Tesla anunció el lanzamiento de la versión más accesible de su historia en Chile. Bajo el concepto "Tu Primer Tesla", la marca presentó el Model 3 RWD, un vehículo eléctrico que llega con un precio de $29.990.000, convirtiéndose en la alternativa más económica del fabricante en el país.

Con este lanzamiento, la compañía busca ampliar el acceso a sus vehículos eléctricos y facilitar la renovación de automóviles. Para ello, informó que los clientes podrán optar a financiamiento en 24 o 48 cuotas sin interés, a través de bancos asociados.

¿Cómo es el Tesla Model 3 RWD?

El nuevo Tesla Model 3 RWD ofrece una autonomía de hasta 534 kilómetros (WLTP) y acelera de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos.

Entre sus principales novedades destaca la incorporación de Grok, el asistente de inteligencia artificial recientemente habilitado para los vehículos Tesla en Chile.

El sistema permite interactuar mediante comandos de voz para responder preguntas, aprender idiomas, contar cuentos a niños, conversar en un "modo terapeuta" y acceder a otras funciones pensadas para acompañar los viajes.

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¿Qué diferencias tiene con otros Model 3?

Tesla explicó que esta versión mantiene los atributos que han convertido al Model 3 en uno de los referentes de la marca en materia de innovación, tecnología y seguridad.

No obstante, incorpora algunos cambios para reducir su precio, como una tapicería con terminación mixta en cuero y tela y la ausencia de la pantalla trasera para los pasajeros, presente en otras versiones del modelo.

Actualmente, los demás modelos de Tesla comercializados en Chile tienen un precio desde $36.900.000, por lo que esta nueva variante representa la puerta de entrada más económica a la marca.

"En Tesla creemos que la mejor tecnología es aquella que entrega más libertad a las personas. Estas nuevas versiones permiten llegar más lejos que nunca con una sola carga, cambiando la manera en que planificamos nuestros viajes y demostrando que la movilidad eléctrica ya no tiene límites para el uso diario ni para los trayectos de larga distancia", señala Agustín Amoretti, Gerente General de Tesla Chile.

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