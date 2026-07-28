¿Blíster blanco o de color? Farmacéutica revela qué significa cada uno y cuáles medicamentos no debes almacenar fuera de su envase

28 jul. 2026 - 12:30 hrs.

Guardar los medicamentos en un pastillero es una práctica cada vez más habitual, especialmente entre quienes toman varios fármacos al día. Sin embargo, hacerlo con todos los medicamentos puede afectar su conservación e incluso disminuir su efectividad.

Aunque muchas personas creen que basta con separar las dosis para organizar el tratamiento, el envase original cumple una función clave: proteger el medicamento de factores como la luz, la humedad y la temperatura. Por eso, antes de retirar un comprimido de su blíster, es importante fijarse en algunos detalles.

El significado de cada color

En ese contexto, Vero, farmacéutica de Farmacias Chester, explicó que el primer aspecto que hay que observar es el color del blíster.

"El color del blíster es lo primero que hay que revisar. Si el blíster es blanco, que puedes ver el comprimido o la gragea, el medicamento puede ir en el pastillero", explicó.

Sin embargo, advirtió que la situación cambia cuando el envase es de color: "Si, por el contrario, el blíster es de color, por ejemplo este que es amarillo, significa que es sensible a la luz, por lo tanto no podemos colocarlo en el pastillero".

La especialista también llamó a prestar atención a los envases completamente sellados de aluminio. "Tengo mucho cuidado con los blísteres que vienen totalmente sellados, que son de aluminio, porque además de ser sensibles a la luz, son sensibles a la humedad y a la temperatura. Por lo tanto, los medicamentos que vienen en este tipo de blíster no se pueden colocar en el pastillero", señaló.

Finalmente, Vero recomendó revisar si el medicamento incluye siglas como XR, LP o AP, ya que corresponden a formulaciones de liberación especial.

"Hay que tener mucho cuidado porque son productos que tienen una liberación especial y por ningún motivo se pueden fraccionar. O sea, las cápsulas que vienen LP, AP, XR nunca se deben fraccionar", enfatizó.