¿Cuánto cuesta un Tesla en Chile? Estos son los modelos más vendidos y sus precios en 2026

05 jun. 2026 - 14:10 hrs.

Desde su llegada oficial al país, Tesla se ha convertido en una de las marcas más reconocidas del mercado de vehículos eléctricos en Chile. Actualmente, la compañía de Elon Musk comercializa dos modelos de forma oficial: el Model 3 y el Model Y.

Ambos vehículos figuran entre los eléctricos más vendidos del país y destacan por su autonomía, tecnología y desempeño. A continuación, revisa cuánto cuestan y cuáles son sus principales características.

Tesla Model 3: El modelo más accesible de la marca

El Tesla Model 3 es un sedán eléctrico y actualmente es el más barato de la marca en Chile. Su versión de acceso más económico (Premium Rear-Wheel Drive) tiene un precio desde los $33.000.000.

Esta versión base tiene una autonomía de 520 kilómetros y alcanza una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,1 segundos.

Tesla también ofrece versiones de mayor rendimiento y de diseño. La versión Long Rande All-Wheel Drive se puede encontrar desde los $36.820.000 y la versión Performance All-Wheel Drive $43.000.000.

Tesla Model 3

Tesla Model Y: El SUV eléctrico más vendido

Para quienes buscan más espacio, Tesla comercializa en Chile el Model Y, un SUV eléctrico que se ha consolidado como uno de los vehículos eléctricos más vendidos del país. Entre enero y abril de 2026 acumuló 396 unidades comercializadas, liderando el segmento.

Su versión base (Premium Rear-Wheel Drive) tiene un precio de $37.000.000 y ofrece una autonomía de hasta 466 kilómetros. Además de su mayor espacio interior, el Model Y incorpora la pantalla central característica de Tesla, actualizaciones remotas de software y acceso a la red de carga rápida de la marca.

En tanto, su versión Premium All-Wheel Drive alcanza los $42.000.000, consolidándose como uno de los modelos Tesla de mayor precio que se comercializan en el país.

Tesla Model Y

¿Y qué pasa con el Cybertruck?

El llamativo Tesla Cybertruck también ha llegado a Chile, sin embargo, actualmente no forma parte de la oferta oficial de Tesla Chile.

Quienes quieran adquirir este modelo deben recurrir a la importación directa o al mercado secundario. Distintas publicaciones especializadas estiman que su valor ronda entre los $150 y $170 millones, dependiendo de la versión y los costos asociados a su importación.

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