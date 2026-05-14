Tesla anuncia su primera tienda en regiones y tercer local en Santiago: ¿Dónde estarán ubicados?

14 may. 2026 - 16:17 hrs.

¿Qué pasó?

La lujosa marca de autos eléctricos Tesla anunció la apertura de su primera tienda fuera de la Región Metropolitana, en el marco de su estrategia de expansión en Chile.

La información fue dada a conocer por Diario Financiero, medio que además adelantó que la compañía proyecta una tercera apertura en Santiago, con el objetivo de acercar sus modelos a más consumidores en el país.

¿Dónde estará ubicada la nueva tienda en regiones?

La multinacional estadounidense instalará su primera tienda regional en la ciudad de Concepción, en la región del Biobío.

El local estará ubicado específicamente en el sector Autoplaza del Mall Plaza Trébol, un punto estratégico que concentra oferta automotriz y alto flujo de público.

La tienda contará con una superficie de 150 metros cuadrados, donde estarán disponibles los principales modelos actualmente en venta de la compañía.

El gerente general de Tesla en Chile, Agustín Amoretti, destacó la relevancia de esta apertura debido al peso comercial y demográfico de la zona.

"La región es la segunda a nivel nacional en términos de población y en ventas de vehículos, con 9% de las ventas del país", detalló el ejecutivo.

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Expansión en Santiago y llegada de nueva tecnología

Cabe recordar que la firma inauguró su primer local en la capital en el centro comercial Parque Arauco a inicios de 2024, mientras que una segunda apertura se concretó en octubre de 2025 como centro de experiencia en el mall Alto Las Condes.

Tras ello, la compañía anunció una tercera apertura en Santiago para agosto, aunque aún no se ha informado su ubicación.

Finalmente, Amoretti adelantó que en los próximos meses habilitarán en Chile el sistema de Autoconducción Total (FSD, por su sigla en inglés), lo que convertiría al país en el primero de Sudamérica en contar con esta tecnología.

"Este es un paso muy importante para nosotros, porque nos permite estar más cerca de nuestros clientes en regiones y seguir impulsando la adopción de vehículos eléctricos en el país", cerró.

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