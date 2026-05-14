Gracia Presidencial al Séptimo Hijo: Los requisitos para obtener el bono que entrega 10 UF

14 may. 2026 - 09:00 hrs.

El Estado chileno cuenta con un histórico beneficio llamado Gracia Presidencial al Séptimo Hijo. Esta ayuda económica y simbólica busca reconocer a las familias numerosas que cumplen con ciertas condiciones y pertenecen a los sectores vulnerables.

Este aporte estatal consta de un importante incentivo al ahorro entregado por única vez, además de un certificado oficial emitido por el Gabinete de la Presidencia de la República.

¿Qué necesito para obtener la Gracia Presidencial al Séptimo Hijo?

De acuerdo al comunicado oficial, para que el progenitor o tutor legal pueda presentar la solicitud de este beneficio, la familia y el menor deben cumplir con los siguientes requisitos:

El niño o niña debe ser el séptimo hijo o hija del mismo sexo dentro del grupo familiar. Es decir, la familia debe tener siete hijos varones o siete hembras (la ley acepta hijos de distinto padre o madre, así como también adopciones).

La edad del menor no debe superar los cinco años y once meses al momento de realizar la postulación.

Haber nacido en Chile y tener a sus progenitores o tutores residiendo en territorio nacional. En el caso de ser extranjeros, deben acreditar una situación migratoria regular.

Los progenitores y/o el tutor legal no deben registrar antecedentes penales en su certificado del Registro Civil e Identificación.

La familia debe encontrarse dentro del 90% de mayor vulnerabilidad, de acuerdo a su calificación en el Registro Social de Hogares (RSH).

¿Qué entrega la Gracia Presidencial al Séptimo Hijo?

En la entrega de este reconocimiento del Estado, la familia recibe dos aportes clave:

Aporte económico: un bono equivalente a 10 UF financiado a través del Fondo ORASMI. No se entrega en efectivo, se deposita en una cuenta de ahorro a nombre del menor beneficiario como incentivo a la cultura del ahorro desde la infancia.

un bono equivalente a 10 UF financiado a través del Fondo ORASMI. No se entrega en efectivo, se deposita en una cuenta de ahorro a nombre del menor beneficiario como incentivo a la cultura del ahorro desde la infancia. Aporte simbólico: un Certificado de Reconocimiento Presidencial, el cual es un documento oficial emitido por el Gabinete de la Presidencia de la República.

¿Cómo se postula a la Gracia Presidencial al Séptimo Hijo?

El trámite está habilitado a través de tres vías oficiales para facilitar el acceso a las familias de todo el país:

En línea: ingresando a la página web de la Subsecretaría de Interior (pulsa aquí) y completando el formulario en la sección de Trámites Digitales - Acción Social.

ingresando a la y completando el formulario en la sección de Trámites Digitales - Acción Social. Presencial: acudiendo a los Departamentos Sociales de las respectivas Delegaciones Presidenciales Regionales o Provinciales correspondientes a tu domicilio.

acudiendo a los Departamentos Sociales de las respectivas Delegaciones Presidenciales Regionales o Provinciales correspondientes a tu domicilio. Carta: enviando una misiva dirigida al Presidente de la República, la cual será canalizada y derivada automáticamente al Departamento de Acción Social.

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