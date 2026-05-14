Compensación por Expectativa de Vida: ¿Cuándo deja de pagarse?

14 may. 2026 - 07:00 hrs.

El sistema de pensiones contempla un reajuste clave para las mujeres jubiladas. Se trata de la Compensación por Expectativa de Vida, un aporte mensual en UF que iguala los montos frente a los hombres y corrige brechas entre ambos géneros.

Aunque esta beneficio económico es vital para complementar la pensión autofinanciada mensual, no es inamovible. Existen motivos legales que pueden suspender o poner fin definitivo a estas transferencias si no se cumplen.

¿Cuándo deja de pagarse la Compensación por Expectativa de Vida?

Según ChileAtiende, el pago de esta compensación puede interrumpirse, suspenderse o extinguirse por las siguientes razones:

Ausencia del país: el pago se interrumpe si permaneces fuera de Chile por más de 180 días (continuos o discontinuos) dentro de un mismo año calendario (de enero a diciembre).

el pago se interrumpe si permaneces fuera de Chile por más de 180 días (continuos o discontinuos) dentro de un mismo año calendario (de enero a diciembre). No cobro del dinero: el beneficio se suspenderá automáticamente si no cobras el dinero durante 6 meses consecutivos.

el beneficio se suspenderá automáticamente si no cobras el dinero durante 6 meses consecutivos. Fallecimiento: la compensación se extingue definitivamente en caso de fallecimiento de la titular.

la compensación se extingue definitivamente en caso de fallecimiento de la titular. Tope de Garantía Estatal: si al sumar esta compensación con tu pensión y otros beneficios alcanzas o superas el límite de la pensión mínima garantizada, dejarás de recibir la Garantía Estatal, ya que el sistema siempre prioriza otorgar el beneficio que te entregue un mayor monto.

¿Qué se necesita para recibir la Compensación por Expectativa de Vida?

Este beneficio es automático y no requiere postulación, por lo que las mujeres pueden recibirlo al cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 65 años o más.

Estar recibiendo (o haber recibido) una pensión de vejez o invalidez como titular en una AFP o compañía de seguros de vida (basada en cotizaciones obligatorias).

No estar cubiertas por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

Estar afiliadas y tener al menos una cotización en el Seguro Social destinada al Fondo Autónomo de Protección Previsional antes de cumplir 50 años. No aplica para pensionadas o afiliadas al sistema de AFP antes del 1 de agosto de 2025.

¿Cuánto paga la Compensación por Expectativa de Vida?

El monto que recibe cada mujer se calcula de forma proporcional dependiendo de la edad que tenga al momento de pensionarse:

65 años: cubre el 100% de la diferencia entre su pensión y la de un hombre con edad, ahorro y grupo familiar similares.

cubre el 100% de la diferencia entre su pensión y la de un hombre con edad, ahorro y grupo familiar similares. 64 años: cubre el 75% de la brecha.

cubre el 75% de la brecha. 63 años: 50% de la brecha.

50% de la brecha. 62 años: cubre el 25% de diferencia.

cubre el 25% de diferencia. 61 años: financia el 15% de la brecha.

El mínimo al que podrán acceder es de 0,25 UF, incluso si la tabla indica que a la beneficiaria le corresponde un monto menor.

Es clave destacar que el dinero comenzará a pagarse únicamente cuando la mujer cumpla los 65 años, independientemente de si se jubiló y se le calculó su porcentaje a una edad más temprana.

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