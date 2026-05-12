Compensación por Expectativa de Vida: ¿Cuánto es el mínimo que se puede recibir?

12 may. 2026 - 07:00 hrs.

Desde hace varios meses miles de mujeres en el país reciben la Compensación por Expectativa de Vida, un aporte automático orientado a disminuir las brechas entre las pensiones de la población masculina y femenina.

El objetivo de este beneficio mensual es complementar la jubilación de las mujeres, al considerar que por tener una mayor esperanza de vida, sus ahorros deben financiar más años, lo que significa recibir montos previsionales más bajos.

¿Cuál es el mínimo que entrega la Compensación por Expectativa de Vida?

De acuerdo con ChileAtiende, el monto mínimo legal es de 0,25 Unidades de Fomento (UF), sin importar si la tabla de porcentajes indica que le corresponde un monto menor.

¿Cuánto entrega la Compensación por Expectativa de Vida?

El dinero total que reciba cada mujer se calculará de forma proporcional dependiendo de la edad que tenga al momento de pensionarse:

65 años: cubre el 100% de la diferencia entre su pensión y la de un hombre con la misma edad, saldo de ahorro y grupo familiar.

cubre el 100% de la diferencia entre su pensión y la de un hombre con la misma edad, saldo de ahorro y grupo familiar. 64 años: cubre el 75% de la brecha.

cubre el 75% de la brecha. 63 años: 50% de la brecha.

50% de la brecha. 62 años: cubre el 25% de diferencia.

cubre el 25% de diferencia. 61 años: financia el 15% de la brecha.

Cabe destacar que el pago del beneficio se hace efectivo solo a partir de los 65 años, incluso si la persona se jubiló de manera anticipada.

¿Qué se necesita para recibir la Compensación por Expectativa de Vida?

El aporte se asignará automáticamente una vez que la beneficiaria cumpla lo siguiente:

Tener 65 años o más.

Recibir una pensión de vejez o invalidez como titular de una AFP o compañía de seguros, basada en las cotizaciones obligatorias (propias y del empleador).

No tener cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.

Estar afiliada y tener una cotización en el Seguro Social destinado al Fondo Autónomo de Protección Previsional, antes de cumplir 50 años. No aplica para pensionadas o afiliadas al sistema previsional actual antes del 1 de agosto de 2025.

¿Cómo saber si recibo la Compensación por Expectativa de Vida?

En cuestión de segundos, las interesadas pueden obtener esta información ingresando al portal de consulta (pulsa aquí), indicando su RUT, fecha de nacimiento y presionando “Consultar”.

Así, el sistema indicará si le corresponde este y/o otros beneficios que están a cargo del Seguro Social.

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