¿Qué hacer si tienes un familiar detenido por ICE? Experto explica cómo solicitar una acción judicial que pocos migrantes conocen

12 may. 2026 - 07:05 hrs.

Un abogado de inmigración reveló una herramienta legal poco conocida para combatir las detenciones por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Se trata de un valioso recurso jurídico que permite liberar a ciudadanos extranjeros si la detención resulta ilegal.

La inmensa mayoría de personas asume erróneamente que estos casos son definitivos y no tienen soluciones viables ante la justicia federal. Sin embargo, esta estrategia legal exige una acción rápida para así evitar la deportación de los seres queridos retenidos.

¿Qué hacer si ICE detiene a un familiar?

En palabras del jurista Julio Oyhanarte, el mecanismo jurídico recibe el nombre de hábeas corpus. Es un recurso legal que cuestiona el arresto por parte de autoridades migratorias, ya que el defensor legal exige al juez a cargo una revisión exhaustiva del caso por falta de motivos válidos para el encierro, indicó en un video de Instagram.

Si se logra demostrar la ilegalidad absoluta de la detención preventiva, el magistrado ordena la libertad inmediata del ciudadano extranjero. Por ello, representa una gran oportunidad para salvar a familiares retenidos, ya que la ley protege los derechos fundamentales de las personas contra cualquier abuso de poder.

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Un gran número de grupos familiares afectados descartan esta opción, debido a que desconocen que existe este valioso salvavidas migratorio. Así, se resignan a una derrota tras el duro encierro, sin consultar a especialistas capacitados para cuestionar las órdenes del sistema federal estadounidense.

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Sin embargo, está restringido para individuos con antecedentes penales, ya que perdieron automáticamente su derecho legal a calificar al infringir la ley. Las autoridades federales se las niegan para mantener la seguridad interna durante todo el proceso de deportación.

Asimismo, el complejo litigio exige una representación experta para aumentar la posibilidad de una victoria, al tratarse de una vía certera para recuperar la libertad. Los familiares deben actuar con rapidez tras el arresto inicial, presentando sólidos argumentos ante el juez encargado de revisar todo el caso.

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