Detienen a dos hombres por deuda de pensión de alimentos en Vicuña: Uno de ellos debe más de $44 millones

12 may. 2026 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

Dos hombres fueron detenidos en la comuna de Vicuña, región de Coquimbo, por mantener millonarias deudas por pensión de alimentos.

Ambas personas se encontraban prófugas de la justicia. Una de ellas tenía un monto adeudado que superaba los $44 millones; el otro, los $4 millones.

Millonarias deudas en pensión de alimentos

El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI, quienes lograron ubicar a los dos sujetos tras diversas diligencias solicitadas por tribunales de familia.

Detectives de dicha unidad policial "desarrollaron diversas técnicas de investigación para precisar el paradero de estos prófugos, ante el requerimiento de los tribunales, ubicándolos en la jurisdicción", informó el subprefecto Ginés Cofré, jefe de la Bicrim Vicuña.

"Ambos fueron arrestados para responder a los Juzgados de Vicuña y Ovalle, por deudas que superan los $44 millones y más de $4 millones, respectivamente", agregó.

Tras su captura, los detenidos quedaron a disposición de Gendarmería para enfrentar los requerimientos judiciales correspondientes.