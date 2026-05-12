Por hasta diez horas: Anuncian corte de agua en ocho comunas de Santiago para este martes

12 may. 2026 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

Con motivo de distintos trabajos de mantención en la red, Aguas Andinas informó que este martes 12 de mayo se realizarán cortes programados de agua en ocho comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo a la sanitaria, los trabajos podrían tomar hasta diez horas debido al cambio de válvulas.

Los cortes no contemplan la totalidad de las comunas, ya que se centran en perímetros específicos que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

Puente Alto

Desde las 15:00 horas del martes 12 de mayo, hasta las 03:00 de la mañana del miércoles 13 de mayo

La Florida

Desde las 15:00 horas, hasta las 21:00 horas del martes 12 de mayo

Buin

Desde las 15:30 horas, hasta las 21:30 horas del martes 12 de mayo

Macul

Desde las 15:00 horas, hasta las 21:00 horas del martes 12 de mayo

Ñuñoa

Desde las 15:00 horas del martes 12 de mayo, hasta las 01:00 de la mañana del miércoles 13 de mayo

Quinta Normal

Desde las 15:00 horas del martes 12 de mayo, hasta las 06:00 de la mañana del miércoles 13 de mayo

Pudahuel

Desde las 15:00 horas del martes 12 de mayo, hasta las 01:00 de la mañana del miércoles 13 de mayo

Lo Barnechea

Desde las 15:00 horas del martes 12 de mayo, hasta las 01:00 de la mañana del miércoles 13 de mayo