Por hasta diez horas: Anuncian corte de agua en ocho comunas de Santiago para este martes
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Con motivo de distintos trabajos de mantención en la red, Aguas Andinas informó que este martes 12 de mayo se realizarán cortes programados de agua en ocho comunas de la Región Metropolitana.
De acuerdo a la sanitaria, los trabajos podrían tomar hasta diez horas debido al cambio de válvulas.
Los cortes no contemplan la totalidad de las comunas, ya que se centran en perímetros específicos que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.Ir a la siguiente nota
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?
Puente Alto
Desde las 15:00 horas del martes 12 de mayo, hasta las 03:00 de la mañana del miércoles 13 de mayo
La Florida
Desde las 15:00 horas, hasta las 21:00 horas del martes 12 de mayo
Buin
Desde las 15:30 horas, hasta las 21:30 horas del martes 12 de mayo
Macul
Desde las 15:00 horas, hasta las 21:00 horas del martes 12 de mayo
Ñuñoa
Desde las 15:00 horas del martes 12 de mayo, hasta las 01:00 de la mañana del miércoles 13 de mayo
Quinta Normal
Desde las 15:00 horas del martes 12 de mayo, hasta las 06:00 de la mañana del miércoles 13 de mayo
Pudahuel
Desde las 15:00 horas del martes 12 de mayo, hasta las 01:00 de la mañana del miércoles 13 de mayo
Lo Barnechea
Desde las 15:00 horas del martes 12 de mayo, hasta las 01:00 de la mañana del miércoles 13 de mayo