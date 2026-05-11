Diputado Olivares anuncia querella tras ser agredido en Olmué: "Nadie tiene el derecho de golpear a otro por pensar diferente"

11 may. 2026 - 17:15 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, reapareció este lunes en un punto de prensa junto a sus colegas de bancada para entregar su versión sobre la agresión que sufrió el domingo en la madrugada en la sede del Club Deportivo Montevideo de Olmué, en la Región de Valparaíso, donde resultó con lesiones leves junto a uno de sus asesores.

En sus palabras, el parlamentario desmintió categóricamente las versiones que habían circulado sobre el incidente, apuntando a que provenían de fuentes que calificó de poco confiables.

"Estuvimos solo 6 minutos en ese lugar"

Olivares aseveró que "todo lo que se ha dicho ahora es parte del comidillo de la prensa; muchas veces ni siquiera van a fuente. En este caso, fueron hacia aparentemente una persona que dice ser la esposa de uno de los victimarios, y obviamente lo que están diciendo ellos es falso", afirmó.

Olivares fue preciso al describir lo que, según él, ocurrió: "Estuvimos solamente 6 minutos en ese lugar, entramos, pagamos nuestra entrada, saludamos al presidente del club y, de pronto, viene una persona y me golpea por la espalda", relató.

Asimismo, sostuvo que realizó averiguaciones respecto de uno de los presuntos agresores y aseguró que tendría antecedentes penales por delitos vinculados al tráfico de drogas y porte ilegal de armas.

También desmintió dos versiones específicas que habían circulado. "Imposible que digan primero que yo llegué tomado: yo no tomo. Segundo, no llegué a las 2 de la mañana, llegamos a las 2:20, y está todo además en video", aclaró.

Presentará los videos a la justicia

El diputado aseguró contar con registros audiovisuales que respaldan su versión y que los pondrá a disposición del tribunal. "Nosotros tenemos videos de la agresión, tenemos videos del ingreso. Como a mí me gusta tener todo registrado, tenemos aquello para mañana presentárselo a la justicia", señaló.

Y fue enfático en que no permitirá que el episodio se convierta en un espectáculo mediático: "Esto no lo vamos a hacer una farandulización. Esto lo tiene que estudiar la justicia".

"Nadie tiene derecho a golpear a otra persona por pensar diferente"

Olivares también aprovechó la instancia para hacer una reflexión más amplia sobre la violencia política: "A mí me puede gustar el Che Guevara, Salvador Allende, Ibáñez del Campo, el general Pinochet, quien sea. Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de venir a golpear a otra persona por pensar diferente", afirmó.

Por ello, Olivares confirmó que presentará acciones legales contra sus agresores. "Vamos a presentar una querella criminal contra los responsables. Yo y también parte de mi gabinete ya hicimos toda la declaración que nos correspondía como cualquier chileno", indicó.

Según informó Carabineros, el hecho ocurrió durante el aniversario número 53 del Club Montevideo. Los agresores huyeron tras el ataque y hasta el momento no han sido detenidos.

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