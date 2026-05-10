Golpes de puño y patadas: Lo que se sabe de la agresión al diputado Javier Olivares y su asesor

10 may. 2026 - 17:02 hrs.

¿Qué pasó?

A través de redes sociales, el equipo del diputado Javier Olivares explicó en detalle cómo fue la agresión que sufrió la madrugada de este domingo mientras visitaba un club deportivo en Olmué, región de Valparaíso.

Golpes de puño en el rostro

Según señaló el parlamentario, tras finalizar su agenda territorial en el Distrito 6, a eso de las 00:25 horas concurrió como invitado a la celebración del aniversario del Club Deportivo Montevideo de Olmué.

El diputado asistió acompañado de su jefa de gabinete y de un asesor parlamentario, saludando a los asistentes del evento. Sin embargo, la tranquilidad apenas duró seis minutos.

El legislador fue "cobardemente agredido por la espalda por un jugador del club deportivo, quien propinó un golpe de puño en el rostro mientras gritó: 'La izquierda siempre vive'", informó su equipo de comunicaciones.

"Tras esta violenta agresión, el atacante y su hermano, ambos ya plenamente identificados y uno de ellos con antecedentes policiales, huyeron del lugar", se agregó.

En su escape, también agredieron al asesor parlamentario de Olivares, "a quien golpearon en el rostro y patearon reiteradamente".

"No toleraremos amenazas, agresiones ni ataques cobardes"

Desde la oficina de Medios y Comunicaciones del diputado se expresó "su más enérgico repudio frente a todo acto de violencia política y agresión física".

Asimismo, manifestaron que "no toleraremos amenazas, agresiones ni ataques cobardes provenientes de sectores extremistas que pretendan nuevamente imponer el miedo por medio de la violencia.

Finalmente, indicaron que presentarán las acciones judiciales y querellas criminales correspondientes contra todos los responsables de estos hechos.