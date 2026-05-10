Diputado Olivares tras sufrir agresión: "No será la violencia política de extrema izquierda la que silencie mis convicciones"

10 may. 2026 - 16:03 hrs.

¿Qué pasó?

Javier Olivares, diputado del Partido de la Gente (PDG), se refirió a la agresión que sufrió en las últimas horas, hecho ocurrido en un club deportivo de Olmué.

El parlamentario utilizó sus redes sociales para referirse al hecho, el que fue denunciado rápidamente a Carabineros.

¿Qué dijo el parlamentario?

“Lo sucedido hoy es un hecho aislado, pero no carente de extrema gravedad. Perseguiré a los dos cobardes extremistas que pretendieron asustarnos, y a todos los responsables detrás de este ataque”, dijo el exconductor de TV en su cuenta de Instagram.

Añadió que “mi equipo y yo seguiremos presentes en el territorio, en cada rincón de mi Distrito 6. No será la violencia política de extrema izquierda la que silencie mis convicciones ni mis libertades”.

Para cerrar, en el mismo post expuso que “con más fuerza que nunca defenderé los valores que me devolvieron a Chile por estos 4 años”.

Además, sumó un extenso registro de su oficina de medios donde detalla lo que le pasó en el club. En él se lee que fue atacado por un jugador del club deportivo, quien le dio un golpe de puño y gritó: "La izquierda siempre vive".

Mira el post del departamento de comunicaciones del diputado Olivares