Asesinan a hombre a una cuadra del Congreso Nacional en Valparaíso: Fue atacado con un arma blanca tras supuesta riña

10 may. 2026 - 14:51 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre falleció la tarde de este domingo tras ser víctima de una agresión con arma blanca, hecho ocurrido a solo una cuadra del Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso.

De acuerdo a información policial, el crimen se produjo a eso de las 13:15 horas en la intersección de las calles Uruguay con Victoria, a un costado de la Plaza O'Higgins.

Crimen habría sido durante una riña

El capitán Felipe Cárdenas Morgado explicó que Carabineros fue alertado de que en dicho lugar "una persona se encontraba tendida en la vía pública, siendo reanimada por personal de SAPU".

Al llegar al sitio del suceso, testigos le manifestaron a los uniformados que el ataque habría sido durante una riña. De momento, no se sabe si esta pelea se debió a un robo.

En ese contexto, "otra persona habría efectuado una agresión con un arma blanca, y generado una lesión cortopunzante, la que habría generado la muerte".

El capitán Cárdenas agregó que, por ahora, personal de Carabineros realiza las primeras diligencias, principalmente en la revisión de cámaras.

"Tenemos información de una posible persona. Se mantiene el trabajo en la imagen para conocer el paradero de esta persona", añadió.

De momento no se han entregado más detalles sobre la identidad de la víctima. Se sabe que tendría entre 50 y 60 años.