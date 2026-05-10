Conductor de vehículo de aplicación murió en Puente Alto: Fue atacado por al menos dos sujetos

10 may. 2026 - 06:28 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre perdió la vida en la vía pública de la comuna de Puente Alto durante la noche de este sábado, en un hecho que investiga la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) a solicitud del Ministerio Público.

Según informó el comisario Diego Díaz Charles, de manera preliminar se estableció que la víctima se trasladaba en un vehículo, al parecer, como conductor de una aplicación de transporte de pasajeros, aunque ese antecedente aún está siendo investigado.

Conductor muere en Puente Alto

De acuerdo con los antecedentes reunidos hasta el momento, el hombre habría sido abordado al interior del automóvil por al menos dos sujetos, quienes lo agredieron antes de darse a la fuga. Tras el ataque, la víctima logró descender del vehículo, caminó algunos metros y cayó sin vida en la calle.

La identidad del fallecido se desconoce por el momento. Las primeras informaciones apuntan a que se trataría de una persona extranjera, por lo que el Laboratorio de Criminalística Central realiza pericias para determinar quién era.

En paralelo a las diligencias en el sitio del suceso, oficiales de la brigada trabajan en la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad y en la búsqueda de testigos que permitan esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los involucrados.

Respecto al vehículo, el comisario señaló que por el momento no manejan información sobre un posible encargo por robo, y que trabajan en coordinación con Carabineros para identificar al propietario del automóvil y obtener nuevos antecedentes del caso.

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