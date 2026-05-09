Decomisan casi una tonelada de droga en la región de Coquimbo: General destacó trabajo de personal y canes de la institución

09 may. 2026 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo en la región de Coquimbo arrojó la incautación de casi una tonelada de droga por parte de Carabineros.

Según información policial, se detuvo a un sujeto, quien en las próximas horas pasará a control de detención.

"Se han incautado 40 toneladas de droga"

El General Director de Carabineros de Chile, Marcelo Araya, junto con felicitar al personal que trabajó en la investigación, dio la vocería oficial del caso.

“Cada día incautamos grandes cantidades de droga. La semana pasada incautamos 4.800 kilos en Antofagasta. Ahora fue nuestra gente en el sector de La Herradura, liderados por personal especializado y también por nuestros perros, que son fundamentales en estas operaciones”, dijo.

Añadió sobre el operativo que “se trata de marihuana y esto se logró por un trabajo serio y permanente”.

Además, dio datos preocupantes del tráfico en nuestro país. “En los primeros 4 meses del año, se han incautado 40 toneladas de droga, pero el año pasado fueron en total 63 toneladas, lo que habla de lo que estamos viviendo en el país”.

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