Temblor se registra en la zona centro norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

06 may. 2026 - 07:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 5,0 se registró en la mañana de este miércoles en la zona centro norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 07:31 horas.

El Centro Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico se produjo 61 kilómetros al Oeste de Tongoy, en la región de Coquimbo. La profundidad, en tanto, fue de 25 kms.

Por ahora, Senapred no ha indicado si este sismo generó afectación a servicios básicos o si hubo personas lesionadas.

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