SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas de Chile tras temblor en Tongoy

06 may. 2026 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la posibilidad de tsunami en las costas de nuestro país, luego de que ocurriera un temblor en Tongoy, en la región de Coquimbo.

El movimiento telúrico se produjo este miércoles a 61 kilómetros al Oeste de Tongoy, pasadas las 07:30 horas, y presentó una magnitud de 5,0.

Ante esta situación, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) comunicó en sus redes sociales que "las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

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