"Entre 7 y 12 milímetros": Jaime Leyton anticipa concentración de lluvia por 6 horas este miércoles en Santiago

05 may. 2026 - 07:40 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó una actualización sobre sistema frontal que afectará durante este miércoles a la Región Metropolitana. Según el experto, Santiago se prepara para una transición marcada por el retorno de las precipitaciones y una oscilación térmica que nos llevará desde el frío invernal hasta una tarde con tintes primaverales.

El regreso de la lluvia a la capital

La noticia más relevante para los capitalinos es la llegada de lluvias. Si bien el sistema frontal comienza a manifestarse a mitad de semana, Leyton enfatizó que el miércoles se registrará una fuerte concentración de lluvia durante un periodo de 6 horas, lo que amerita precaución en los traslados urbanos.

En el centro de Santiago, el experto indicó que los acumulados se situarán "entre los 7 y 12 milímetros". De esta manera, llamó a la prevención: "Es indispensable el uso de paraguas, especialmente después de la una de la tarde, cuando la intensidad de la lluvia sea más evidente en la capital", sostuvo.

Para el jueves siguiente, el panorama será distinto, ya que las temperaturas disminuirán hasta llegar a los 16°C, jornada en la que habrá nubosidad parcial.

¿Qué ocurrirá el fin de semana?

Tras el paso del agua, el viernes se presentará como una jornada fresca, con una mínima de 6°C y una máxima de 17°C. Leyton explicó que existirán variaciones en la nubosidad debido a un ligero retraso en la entrada de la masa de aire frío, lo que mantendrá el ambiente húmedo y templado.

Sin embargo, el sábado será el día en que sentiremos el rigor del otoño-invierno. Se proyecta como la jornada más fría de la semana, ajustándose a la baja respecto a los pronósticos iniciales, con una máxima de 20°C.

Domingo ideal para el Día de la Madre

Para quienes planean celebrar el Día de las Madres este domingo, las noticias son sumamente positivas. El meteorólogo de Mega pronosticó un día primaveral con cielos despejados.

Las temperaturas irán desde los 5°C hasta alcanzar unos agradables 25°C. El escenario será perfecto para disfrutar de almuerzos y actividades al aire libre, cerrando la semana con un ambiente cálido y reconfortante.

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