Ministro Quiroz busca frenar nueva alza en el precio de los combustibles: "Vamos a hacer todo lo posible para que no ocurra"

04 may. 2026 - 16:39 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, visitó la Cámara de Diputadas y Diputados en el marco de la discusión legislativa del "Plan de Reconstrucción Nacional". Luego de esto, el jefe de la billetera fiscal se refirió a una posible nueva alza de las bencinas, señalando que se hará "todo lo posible para que no ocurra".

"Vamos a hacer todo lo posible para que no ocurra"

De acuerdo al ministro, los ajustes que se han realizado hasta el momento ayudaron a que los valores actuales sean "cercanos" al precio internacional, lo que permite "tener cierto grado de flexibilidad".

"No es una decisión discrecional, que me compete a mí, pero vamos a estar mirando atentamente cómo poder contener la situación", añadió.

Cuando se le preguntó directamente si se podía descartar una nueva alza, Quiroz fue cauto: "No puedo asegurarlo, hay que hacer los cálculos al día que corresponde con la ley en la mano y seguir las reglas que corresponden".

"Vamos a hacer todo lo posible para que no ocurra, pero tiene que ser conforme a la ley y lo informaremos cuando nos corresponda", cerró al respecto.

Bencinas podrían subir hasta $35 por litro

De acuerdo a centros de estudios como el Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la Universidad Diego Portales (UDP), se proyecta que este jueves todas las bencinas suban de precio, con excepción del diésel.

El economista Juan Ortiz explicó que "para la semana del 7 de mayo, estimamos un repunte del precio de las gasolinas en torno a 35 pesos por litro".

Esto se debe a un "incremento relevante del precio Brent en el mercado internacional durante esa semana, cuya unidad ha llegado a niveles cercanos a los 110 dólares el barril" además de "una leve depreciación del tipo de cambio".

Sin embargo, Ortiz señaló que en el caso del diésel "estimamos una caída acotada en torno a los 10 pesos por litro", debido fundamentalmente a que "existe un Mepco acumulado que lleva a hoy, por ejemplo, que tengamos un impuesto en torno a los 110 pesos por litro en el caso del diésel".

"Por lo tanto, tenemos un Mepco acumulado que permite, eventualmente, contener este impulso", señaló el experto.

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