Se aproxima la lluvia a Santiago: Centro meteorológico noruego revela cuánto podría precipitar esta semana

04 may. 2026 - 11:20 hrs.

¿Qué pasó?

Tras un inicio de mayo con temperaturas elevadas para la época, el panorama meteorológico para la capital está a punto de dar un giro. El prestigioso portal meteorológico noruego YR, conocido por la precisión de sus modelos satelitales, emitió un pronóstico que pone en alerta a los santiaguinos.

El día que precipitará en Santiago

De acuerdo con la última actualización de YR, el miércoles 6 de mayo es la jornada más inestable de la semana, ya que se espera que caigan aproximadamente 14 milímetros de agua en el centro de Santiago.

A diferencia de otros sistemas frontales, este vendrá acompañado de una temperatura máxima que alcanzará los 21 grados, lo que podría generar una sensación de humedad ambiental elevada antes y durante la caída de agua.

La lluvia se concentraría principalmente durante la tarde, por lo que la recomendación para quienes transitan por la capital es planificar sus traslados y asegurar techumbres antes del mediodía.

Caída brusca de la temperatura el jueves

Si bien el grueso de la lluvia se espera para el miércoles, el verdadero cambio en la sensación térmica llegará el jueves. Para ese día, el centro noruego pronostica un descenso significativo en los termómetros, con una máxima de solo 14 grados.

A diferencia del día anterior, el jueves presentará:

Mañana fría: Con cielos cubiertos.

Tarde de nubosidad parcial: Aunque el sol intentará asomar, el ambiente se mantendrá invernal.

Cese de lluvias: No se esperan precipitaciones de importancia para este día, pero la humedad residual mantendrá el ambiente gélido.

Este fenómeno responde a un sistema frontal que está cruzando la zona central del país y que ya ha dejado sentir sus efectos en el sur de Chile. Para los usuarios de Santiago, la clave estará en el "paraguas el miércoles y el abrigo grueso el jueves".

Ante la posibilidad de acumulaciones de agua en sectores bajos de la capital, se recomienda mantener limpios los sumideros de agua lluvia y estar atentos a las actualizaciones de los canales oficiales.

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