"Es delicado": Ministra Steinert confirma pericias por caso de ciberseguridad en el sector público

03 may. 2026 - 16:13 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la alerta emitida por la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), el Gobierno comenzó a entregar sus primeras definiciones sobre una eventual situación de riesgo en plataformas estatales.

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, fue consultada, en punto de prensa, respecto al avance de las indagatorias y explicó que el caso está siendo liderado por el organismo especializado. En esa línea, sostuvo que la ANCI "está recabando todos los antecedentes para determinar si es que hay responsables, si efectivamente hay un ilícito".

¿Qué informó la ministra de Seguridad Pública?

Junto con ello, enfatizó que se trata de una situación sensible, indicando que "es delicado y, por lo tanto, necesitamos que se realicen las investigaciones respectivas por este departamento especializado en esta materia".

La secretaria de Estado se convirtió así en la primera autoridad del Ejecutivo en referirse públicamente a este tema, luego de que el organismo emitiera una advertencia sobre una posible "actividad maliciosa".

Horas antes, la directora subrogante de la ANCI, Michelle Bordachar, había entregado más antecedentes, donde confirmó que se detectó una infiltración en una institución pública. Según detalló, el hecho estaría vinculado al robo de credenciales de un funcionario, lo que permitió a terceros ingresar al sistema suplantando su identidad.

De acuerdo con la autoridad, no se trató de un ataque directo a la infraestructura tecnológica, sino de un acceso indebido mediante usuario y clave. Asimismo, precisó que la situación fue controlada tras el cierre de los accesos comprometidos.

Las investigaciones continúan en desarrollo para esclarecer el origen del incidente y determinar eventuales responsabilidades.

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