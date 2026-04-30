Ministra Steinert aclara sociedad con su exmarido: "Quiero rechazar tajantemente la insinuación... en política no todo vale"

30 abr. 2026 - 15:44 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, respondió a la controversia generada por un artículo que la vinculaba con una sociedad asociada a un abogado que defendió a una persona por delitos de drogas.

La autoridad abordó directamente el contenido publicado en La Segunda, diario que aseguró en su titular que la secretaria de Estado "mantiene sociedad con exdefensor de tráficante". Se trata de el exmarido de la autoridad, Rodrigo Irrazabal Izikson.

¿Qué dijo la ministra Steinert?

“El abogado con el que el titular me vincula es mi exmarido, con el que hace 25 años conformamos una sociedad que nunca tuvo movimientos y que no disolvimos una vez anulado nuestro matrimonio”, señaló.

En ese contexto, precisó que dicha sociedad no tuvo participación en actividades profesionales relacionadas con clientes. “Su relación con ninguno de sus clientes ha sido a través de esta sociedad”, afirmó, descartando cualquier nexo entre esa figura jurídica y el ejercicio profesional del abogado.

La ministra también se refirió a la causa específica mencionada en la publicación, indicando que corresponde a un hecho aislado. “Conocida esta información, él me acaba de señalar que en una sola oportunidad hace 16 años representó a una persona vinculada a este tipo de delitos que señala el titular del periódico”, sostuvo.

"Quiero rechazar tajantemente la insinuación"

En su declaración, Steinert manifestó su molestia por el enfoque del titular y cuestionó la insinuación planteada. “Por todo aquello quiero rechazar tajantemente la insinuación que hace el titular. Una reflexión, en política no todo vale”, expresó.

El caso al que se hace referencia corresponde a una causa con sentencia en 2010, en la que el abogado defendió a una persona detenida tras ser sorprendido transportando droga, quien posteriormente fue condenado a prisión.

¿Qué dijo José Antonio Kast?

El Presidente José Antonio Kast abordó la situación y señaló que "en el resto de todo lo que son los informes, análisis periodísticos, bienvenida toda la información que se pueda recibir".

"Nosotros volvemos a decir, no tenemos nada que esconder, por lo tanto, si ha aparecido una información respecto de un ministro, de otro ministro, de mí, bueno, lo vamos a ir analizando en cada uno de los casos", sostuvo.

El Mandatario agregó que "nosotros vamos a dar la cara siempre, por lo tanto esa noticia que usted me plantea no he tenido minutos de revisarla".

¿Qué se sabe del rol del exmarido de la ministra en el caso de tráfico?

Su socio y expareja figura en un extenso listado de la Contraloría, donde se registran los abogados que han defendido a personas acusadas por delitos de la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de drogas.

Mega Investiga revisó la sentencia donde se condenó al cliente de Rodrigo Irrazabal, un hombre que mantenía en su parcela de Peñaflor 9,8 kilos de marihuana, una balanza digital, dinero en efectivo y una pistola de fogueo.

En su defensa, el abogado Rodrigo Irrazabal inició sus alegatos señalando que su representado reconocía el tráfico de drogas, pero que había colaborado activamente con la justicia. Según Irrazabal, fue el propio imputado quien reveló a Carabineros la ubicación exacta de la droga en su domicilio.

Pero la expareja de Steinert fue más allá. El abogado argumentó que su cliente no era un “traficante habitual” e invocó una “necesidad económica” producto de la enfermedad de su esposa.

“Esta actividad ilícita no la ha desplegado su representado de por vida, sino como consecuencia de una necesidad económica (…) Esto es consecuencia de una grave enfermedad que sufre su mujer y que la lleva a ser operada del cerebro, que lo lleva a contraer una deuda de más de seis millones de pesos”, dijo en estrado el exesposo de la ministra Steinert.

Finalmente, el Tribunal Oral en lo Penal de Talagante desestimó los argumentos de su defensa y condenó al sujeto a la pena de cuatro años de presidio efectivo, sin opción de optar a penas sustitutivas.

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