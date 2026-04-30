"Mes del Completo": Así será la terjeta bip! exclusiva tras la alianza de Metro con famosa cadena de comida rápida

30 abr. 2026 - 15:49 hrs.

¿Qué pasó?

Mayo se transformó en el mes más esperado por los amantes de la gastronomía urbana en Chile. Este 2026, Doggis decidió tirar la casa por la ventana para celebrar los 35 años de historia de su producto estrella.

La gran novedad de este año es una alianza inédita con Metro de Santiago, que planea homenajear al "completo" —un ícono de la cultura nacional— a través de un objeto de deseo para coleccionistas y usuarios del transporte público.

Una tarjeta con diseño legendario

Por primera vez en su trayectoria, Doggis lanza una tarjeta Bip! exclusiva de edición limitada. Lo que hace especial a este plástico no es solo su utilidad en la Red de Movilidad de Santiago, sino su estética.

El diseño está inspirado en una famosa saga de cartas japonesas, dándole un toque de cultura pop que destaca la figura caricaturizada de “Big Bajón”, el carismático corpóreo oficial de la marca.

Esta pieza de colección estará disponible a partir de este lunes 4 de mayo y se podrá adquirir solo por tiempo limitado. Además de ser un elemento funcional para los más de 2,2 millones de pasajeros diarios del Metro, la tarjeta esconde beneficios directos para el bolsillo:

Descuentos exclusivos : Quienes posean la tarjeta podrán acceder a un 30% de descuento en compras realizadas a través de la APP de Doggis.

: Quienes posean la tarjeta podrán acceder a un 30% de descuento en compras realizadas a través de la APP de Doggis. Activación fácil : Para validar el beneficio, solo se debe ingresar el número de serie de la tarjeta como código promocional en la aplicación.

: Para validar el beneficio, solo se debe ingresar el número de serie de la tarjeta como código promocional en la aplicación. Concursos en redes: A través del club de fidelización en redes sociales, se sortearán tarjetas que incluyen cargas de hasta $10.000.

El modelo de la tarjeta Bip!

Un mes cargado de promociones y sorpresas

La celebración, denominada oficialmente como el "Mes del Completo", se extenderá durante 28 días con el objetivo de conmemorar el "cumpleaños" de esta preparación el próximo 24 de mayo.

Dentro de la parrilla de actividades, destaca que el lunes 4 de mayo se regalarán 1.000 hot dogs en una ubicación sorpresa de la capital. Asimismo, durante todo el mes, los fanáticos del "italiano" podrán agrandar su pedido a 30 centímetros por un costo adicional de solo $1.000.

Para quienes prefieren la tecnología, Doggis sorteará un MacBook Neo de Apple entre los clientes que realicen compras superiores a $8.000 mediante la APP (excluyendo delivery) e inscriban sus datos en el sitio oficial del evento.

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