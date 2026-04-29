Viene gran cantidad de lluvia a Santiago: Pronostican intensas precipitaciones de hasta 41 mm para un día de la próxima semana

29 abr. 2026 - 09:53 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto Meteorológico de Noruega, a través de su plataforma Yr.no, pronostica para Santiago una jornada de lluvia intensa este jueves 7 de mayo. La precipitación acumulada proyectada alcanza los 41 milímetros en un solo día.

El grueso de la lluvia se concentrará en la madrugada y la mañana. Entre las 02:00 y las 08:00 horas, el modelo noruego anticipa lluvia fuerte con 20 milímetros de precipitación y una temperatura de 14 grados. El mismo escenario se repite entre las 08:00 y las 14:00 horas, con otros 20 milímetros adicionales y una temperatura que descenderá hasta los 12 grados.

Pronóstico hora a hora · Jueves 7 de mayo

A partir de las 14:00 horas el sistema comenzará a debilitarse. El modelo anticipa chubascos durante la tarde, con solo 1,3 milímetros adicionales de lluvia. Para la noche, entre las 20:00 y las 02:00, el cielo pasará a parcialmente nublado sin precipitaciones y con viento en calma. El sol saldrá ese día a las 07:21 y se pondrá a las 17:56.

Dato clave

De los 41 mm totales proyectados para el jueves, 40 mm caerán entre la madrugada y el mediodía. La tarde y la noche serán considerablemente más tranquilas.

El viento no será un factor relevante durante la jornada. Yr.no proyecta vientos de apenas 1 metro por segundo durante la mayor parte del día, cayendo a calma absoluta durante la noche. Esto contrasta con la intensidad de la lluvia, que se proyecta fuerte durante las primeras doce horas del día sin el componente de ráfagas.

El pronóstico fue actualizado por última vez a las 07:17 horas según consigna el propio sitio. Yr.no es una plataforma de referencia meteorológica elaborada por el Instituto Meteorológico de Noruega en colaboración con NRK, y sus modelos numéricos cubren pronósticos para localidades de todo el mundo con hasta nueve días de anticipación.