Temblor en la zona sur de Chile: Revisa la magnitud y epicentro que tuvo el movimiento telúrico
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La noche de este sábado, a las 20:58 horas, un temblor de magnitud 3.5 se registró en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 100 km al oeste de Tirúa, en la región del Biobío. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.