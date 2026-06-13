Ministerio de Vivienda y Urbanismo aclara que libretas de ahorro para vivienda quedan fuera de embargos del CAE

13 jun. 2026 - 14:17 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) afirmó que el dinero guardado en libretas de ahorro para la vivienda no se verá afectado por los embargos de la Tesorería General de la República (TGR) a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

A través de un comunicado, el Minvu señaló que "para tranquilidad de las familias que nos han contactado, aclaramos que consultamos al ente recaudador, Tesorería General de la República (TGR), y podemos asegurar que los ahorros en libretas de ahorro para vivienda de BancoEstado no se han embargado ni se verán afectados por las medidas de cobro de crédito CAE".

De acuerdo al último balance de la TGR, más de 550 mil personas no han cumplido con sus obligaciones de pago asociadas al CAE.

En consecuencia, el Fisco ha debido cubrir estas deudas ante los bancos respectivos, acumulando una deuda superior a los $4 billones.

En cuanto a los embargos, detallan que la mayor parte de ellos han recaído sobre deudores con ingresos iguales o superiores a $3.500.000 mensuales. Más de 1.500 personas han sido embargadas, lo que corresponde a un 5% del total de casos que han regularizado su deuda a través de convenios.

Desde la Tesorería han mencionado que el proceso de cobro continúa desarrollándose conforme a la normativa vigente y a los procedimientos establecidos para la recuperación de recursos fiscales.

"El hecho de que las medidas de embargo aplicadas hasta ahora se hayan concentrado en contribuyentes con mayores niveles de ingreso o alto patrimonio no implica la suspensión del proceso ni limita la adopción de futuras acciones respecto de quienes mantengan obligaciones pendientes sin regularizar", advirtió el tesorero general, Hernán Nobizelli.

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