Tohá por propuesta de Boric de condonar el CAE: "Hubo un error en la manera que se manejó esa promesa"

11 jun. 2026 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

La discusión en torno al Crédito con Aval del Estado (CAE) continúa siendo uno de los temas más complejos y debatidos de la agenda pública. En este escenario, la exministra Carolina Tohá abordó la problemática con una reflexión sobre cómo la clase política ha gestionado este conflicto y la urgencia de cambiar el tono del debate para alcanzar una solución definitiva y sostenible.

Para la exsecretaria de Estado -que estuvo en la presentación de un libro de Mario Marcel- el financiamiento de la educación superior no puede seguir siendo un botín de disputa partidaria, sino que debe transformarse en una política de Estado.

¿Qué dijo Tohá?

De acuerdo a lo anterior, enfatizó la necesidad de un diálogo transversal, señalando que "tenemos un desafío país con el tema del CAE, que ojalá lo empecemos a enfrentar de otra manera".

En ese sentido, lamentó la falta de cohesión actual para abordar la crisis y remarcó la importancia de "dar una solución que sea mejor, que sea sostenible a futuro y encontrar una manera que se paguen las deudas y que eviten los casos dramáticos, eso requiere un tipo de conversación muy distinta de la que estamos viendo".

La autocrítica de la exministra

Respecto a cómo se ha administrado esta expectativa y la responsabilidad de las distintas administraciones, Tohá hizo una autocrítica por el manejo del problema. "En el Gobierno anterior hubo un error en la manera que se manejó esa promesa. Pero a los gobiernos les toca gobernar el país que tienen, no el que quisieran tener", reflexionó.

Por otra parte, destacó que la labor principal de quienes están en el poder es actuar y ofrecer respuestas concretas a las demandas sociales, más allá de enfocarse en las recriminaciones hacia el pasado. "Los gobiernos no están para quejarse del país que les tocó gobernar, sino para gobernarlo y tomar buenas decisiones, responderle a la ciudadanía".

"Otros tienen esa pega de evaluar las etapas y ver las cosas buenas y malas", concluyó, dejando un mensaje claro sobre la importancia de la responsabilidad fiscal y ejecutiva.

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