Duro golpe para deudores del CAE: Corte ratifica legalidad de embargos realizados por Tesorería

11 jun. 2026 - 12:57 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo revés sufrieron los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) en medio de la polémica por los embargos a las cuentas bancarias de algunos morosos, acción que ha sido comandada por la Tesorería General de la República (TGR).

Esta vez, la Corte de Apelaciones de Valparaíso respaldó la legalidad de las medidas de cobranza ejecutadas por el organismo y rechazó de forma unánime cuatro recursos de protección presentados por deudores.

¿Qué resolvió la Corte?

Uno de los cuatro casos, todos del mismo tenor, correspondía a un exestudiante que aseguraba que la TGR estaba utilizando de manera improcedente las herramientas de cobro contempladas en el Código Tributario, argumentando que las deudas del CAE tienen carácter civil y no tributario.

Sin embargo, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso concluyó que no existe arbitrariedad en el actuar del organismo fiscal.

Según el fallo, una vez que el Estado debe responder por el crédito impago, "la TGR está mandatada a perseguir la recuperación de los dineros públicos mediante el proceso de cobro regulado en el Código Tributario", informó el organismo mediante un comunicado.

Se suma a otros fallos

La decisión se suma a otros fallos obtenidos por la Tesorería durante las últimas semanas. La Corte Suprema ya ha declarado inadmisibles cientos de recursos de protección relacionados con los cobros del CAE, mientras distintas cortes del país han mantenido criterios similares.

La resolución se conoce en medio del debate generado por los embargos aplicados a deudores morosos del CAE. De acuerdo con cifras entregadas por la propia Tesorería, más de 1.500 personas han sido afectadas por estas medidas, las que, según el Gobierno, se han concentrado principalmente en contribuyentes con ingresos superiores a $3,5 millones mensuales.

"Con ello, TGR reitera el llamado a todas las personas que mantienen deudas asociadas al CAE a informarse y regularizar su situación a la brevedad en tgr.cl/cae o en cualquiera de las oficinas regionales y provinciales del país", cerró el organismo.

Todo sobre CAE