Quiroz hace llamado a estudiantes por CAE: "Tengan cuidado de endeudarse en carreras donde a lo mejor hay menos futuro"

10 jun. 2026 - 18:07 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó la compleja situación de la morosidad en el Crédito con Aval del Estado (CAE) y envió un mensaje directo tanto a los usuarios del sistema como a la oposición, apuntando especialmente a la gestión de la administración de Gabriel Boric.

El secretario de Estado enfatizó que se deben separar las discusiones políticas del pago de las deudas, respondiendo de forma categórica a recientes declaraciones del plano político. "El expresidente Boric no tiene que mezclar los temas", señaló, marcando una línea clara en la estrategia del Ejecutivo frente a las deudas educativas.

Foco en los sectores de mayores ingresos

El jefe de la billetera fiscal aclaró que las acciones de cobranza no pretenden asfixiar a quienes están en una situación vulnerable, sino apelar a la responsabilidad de aquellos profesionales que ya tienen éxito en el mercado laboral.

"Un tema es la plata de todos los chilenos, que se ha usado, de gente que ha estudiado y que le ha ido bien. Estamos hablando con ese tipo de personas, que no han pagado, y les estamos pidiendo que paguen", sentenció la autoridad.

Para evitar llegar a instancias judiciales o de embargo, el ministro instó a los deudores a regularizar su situación de manera voluntaria, ofreciendo los canales institucionales vigentes. "La mejor forma posible es que se acerquen a reprogramar", aseguró.

Sin embargo, también matizó que el Gobierno no dudará en utilizar las herramientas del Estado si persiste el incumplimiento: "Reitero el llamado, pero también, con la misma claridad, si son personas de ingresos comparables a altos, la Tesorería va a cobrar con los instrumentos que la ley le permite".

Aumento de la morosidad

Quiroz no dejó pasar la oportunidad para criticar el relato que, a su juicio, se instaló durante el Gobierno anterior, responsabilizándolo directamente de la caída en las tasas de recaudación del crédito.

"Durante el Gobierno pasado se dijo que el CAE no había que pagarlo y se propició una cultura distinta, y la gente dejó de pagar. Es lamentable que eso haya ocurrido, porque la ley es la ley y el Gobierno va a cumplir la ley, con criterio siempre", argumentó tajantemente.

Alerta por carreras sin retorno económico

Más allá de la cobranza actual, el ministro de Hacienda se enfocó en el futuro del sistema de educación superior y manifestó una profunda preocupación por la empleabilidad y el valor real de los títulos universitarios y técnicos en el país.

Para sustentar su postura, Quiroz citó datos oficiales alarmantes y pidió precaución a las familias y jóvenes que están por empezar sus estudios o que ya los cursan.

"Hay temas en la educación superior que están pendientes. Recogemos el informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de comienzo de año, que muestra que el 40% de los alumnos hoy día está en carreras que no les van a dar retorno. Hago un llamado a esos alumnos a que miren en qué están y que tengan cuidado de endeudarse para estudiar carreras donde a lo mejor hay menos futuro", concluyó el secretario de Estado.

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