Otakin contó los motivos por los que no pagó la deuda del CAE y reveló el monto que debe

10 jun. 2026 - 08:15 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la semana pasada, cientos de chilenos se dieron cuenta de que sus cuentas bancarias fueron vaciadas. ¿El motivo? Embargos judiciales derivados del no pago del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Uno de los que todavía no ha sufrido embargo de sus cuentas, pero sí fue notificado, es Rodrigo Fernández, conocido en el mundo de las redes sociales como Otakin, quien en un podcast junto con "Pollo" Castillo y Rodrigo Gallina se dio cuenta en vivo de que recibió el correo que confirmaba el embargo.

La situación levantó las alarmas en el estudio, porque Castillo en el mismo espacio contó que de su cuenta fueron descontados 20 millones de pesos.

Los motivos para no pagar

La caótica revelación dio paso a un descargo sin filtros por parte del streamer. "Lo del CAE es plata mal pagada. Nos prometieron durante mucho tiempo que se iba a condonar, y ahora lo tenemos que pagar obligatoriamente", lanzó Fernández, reconociendo que dejó de pagar tras quedar cesante y confiado en las expectativas políticas de condonación.

La deuda del Influencer

Según comentó Otakin, él estudió durante un año con el CAE, y su deuda acumulada hace dos años era de $600.000, mientras que en la actualidad ese monte ascendía a los $2.600.000.

De todos modos, aseguró en el espacio que "pretende pagarlo con la plata del reality" en referencia a su reciente participación en “El internado”; sin embargo, recalcó que si le sacan el dinero antes del 15 de julio, no estará en condiciones de hacerlo.

Con la notificación ya en su poder, el influencer arriesga que la Tesorería General de la República aplique la misma medida ejecutada contra otros deudores y proceda a cobrar el saldo de su deuda mediante sus fondos bancarios.

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