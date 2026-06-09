Pamela Díaz comienza a vislumbrar su retiro: Esta es la edad en la que asegura dejará de estar en pantalla

09 jun. 2026 - 15:36 hrs.

Sin lugar a dudas, Pamela Díaz es uno de los nombres más importantes que tiene la farándula chilena. "La Fiera" ha participado en realities, programas y se ha visto envuelta en numerosos conflictos con otros personajes del ambiente criollo, generando que las cámaras estén siempre pendientes de sus acciones.

Por eso, cuesta imaginar cómo sería el mundo del espectáculo chileno sin "La Fiera", pero fue la propia Díaz quien ya adelantó la edad en la que le gustaría dejar la exposición mediática o, al menos, estar delante de las cámaras.

El futuro de Pamela Díaz

"Yo siempre dije que a los 50 años me quiero retirar. Quiero estar, ojalá, 100% detrás de cámara. A los 50 años crear ideas, ejecutarlas. Tengo miles de proyectos que están en mi cabeza, pero para otras personas", se sinceró Pamela Díaz, de actuales 45 años, en una conversación con el podcast "Mari con Edu".

Por otro lado, "La Fiera" adelantó algunos de los proyectos que tiene en mente, donde uno de ellos se relaciona con su podcast "Sin Editar", que ya cumplió cuatro años.

Respecto a lo anterior, Pamela Díaz adelantó: "Llevo cuatro años seguidos haciendo el Sin Editar, así que voy a parar para llevarlo al teatro, yo creo que como en agosto".

Por si lo anterior fuera poco, la influencer también confesó que está planificando un reality 24/7 en su plataforma de streaming ONCE, debido al crecimiento que esta ha tenido.

"Viene mi reality, que estoy armando. No es de mí, sino de otras personas. ONCE va a hacer un reality 24/7. Se va a transmitir en la noche, en el día, como los realities que se hacían a la antigua. Todo será transmitido y va a ser una cosa muy chora", concluyó "La Fiera".

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