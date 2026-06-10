Ya no ocultan su amor: Mauricio Jürgensen y Luciana Echeverría publican románticas fotos y las redes estallan

10 jun. 2026 - 01:30 hrs.

Ya no ocultan su amor. El periodista Mauricio Jürgensen encendió las redes sociales al compartir en Instagram una serie de románticas fotografías junto a la actriz Luciana Echeverría.

El comunicador y músico se encuentra en pareja con la intérprete, con quien tiene 17 años de diferencia. Pese a que ambos habían decidido no exponer la relación, ahora no temen gritarle al mundo sus sentimientos.

"Me encantan como pareja"

En las imágenes se les ve compartiendo en restaurantes y disfrutando de una tarde al aire libre. Ambos posan a la cámara muy juntos y felices. En todas las fotos están abrazados o haciéndose cariño.

La publicación rápidamente generó reacciones positivas. "Me gusta esta pareja", escribió Gianella Marengo, mientras que Martín Cárcamo optó por emojis de corazones.

"Pero qué guapos", "son demasiado regios los dos", "me encantan como pareja", son sólo algunos de los comentarios que dejaron los seguidores.

Revisa las románticas fotografías de Mauricio y Luciana

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"Estoy bien contento"

Hace apenas unos días, Jürgensen decidió romper el silencio y confirmó públicamente que estaba viviendo una especial etapa sentimental junto a Echeverría.

En entrevista con La Metro TV, el periodista entregó detalles de cómo nació el amor con la actriz, señalando que todo fue a través de redes sociales.

"Creo que los vínculos más reales son los que logras tener cara a cara, sin duda. Es mi situación actual, de haber conocido a alguien, y es muy distinto", señaló el comunicador.

"No te estás imaginando, hay una conexión o algo que es especial, que es lo que estoy viviendo ahora", declaró, agregando que "estoy bien contento".