"Seguiremos cobrando": Ministro Quiroz es tajante con deudores del CAE y aclara que continuarán los embargos

08 jun. 2026 - 17:20 hrs.

¿Qué pasó?

El proceso de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) entró en una fase de alta tensión. Luego de que múltiples usuarios denunciaran a través de redes sociales y canales públicos el "vaciamiento" de sus cuentas bancarias por parte de la Tesorería General de la República (TGR), el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió a respaldar las medidas de fuerza del organismo fiscalizador y envió un mensaje categórico.

"Las deudas se pagan"

Tras su participación en la comisión de Hacienda del Senado, el secretario de Estado puso en perspectiva el origen de este fondo de financiamiento estudiantil, recordando que el CAE constituye un esfuerzo colectivo financiado con los impuestos de toda la ciudadanía, incluido el IVA: "Las deudas se pagan... vamos a seguir cobrando", sostuvo, siendo tajante con quienes ganan más de 3 millones de pesos al mes.

Por otra parte, lamentó el alto índice de morosidad que arrastra el sistema y transparentó la enorme carga financiera que esto significa para las arcas fiscales.

"Todos los años el Gobierno de Chile tiene que gastar US$500 millones en pasarle la plata a los bancos, porque no son los bancos los que pierden. Cuando alguien no paga el CAE el que pierde es el Estado", explicó la autoridad económica, en declaraciones que reproduce Emol.

Radiografía de los embargos y perfiles de ingresos

Frente a los duros reproches emanados tanto desde los partidos de oposición como del propio oficialismo —donde el Partido Socialista (PS) llamó formalmente a revisar los cobros—, Quiroz matizó el alcance real de las retenciones bancarias. Según los datos entregados por el jefe de la billetera pública, hasta la fecha se han ejecutado menos de 1.500 embargos a nivel nacional.

El ministro enfatizó que estas medidas no han apuntado a los sectores más vulnerables de los profesionales endeudados, sino a tramos de ingresos considerablemente altos dentro del mercado laboral chileno. Según detalló, una "buena parte" de los afectados por los embargos percibe remuneraciones mensuales por sobre los 3 millones de pesos, e incluso se identifican casos de personas que ganan más de 5 millones de pesos al mes.

El llamado prioritario: Acercarse a reprogramar

A pesar de la firmeza respecto a la continuidad de las cobranzas legales, el Ministerio de Hacienda remarcó que la vía judicial no es el camino preferido por el Ejecutivo. Quiroz recordó que hace casi 90 días se abrió una convocatoria masiva para que los deudores acudan de forma voluntaria a la Tesorería a regularizar su situación.

El proceso de negociación ha mostrado cifras alegres para el Gobierno, pues cerca de 30.000 personas que se han acercado a pactar nuevas condiciones de pago.

Con el fin de descomprimir la tensión política y social generada por el "vaciamiento" de las cuentas corrientes, el ministro de Hacienda adelantó que sostendrá conversaciones con la directiva de la Tesorería para evaluar e implementar una "solución distinta" al embargo definitivo.

Esta alternativa de flexibilización estará dirigida específicamente a aquellos deudores cuyos sueldos líquidos se sitúen por debajo de los 3,5 millones de pesos mensuales.

La autoridad cerró su intervención reiterando que el objetivo principal del Gobierno es que la gente se acerque a las oficinas de la TGR y aseguró que existirá "todo tipo de facilidades" para quienes demuestren voluntad de ponerse al día con sus compromisos financieros pendientes.

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