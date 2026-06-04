Gobierno respalda resolución del SII sobre plataformas de apuestas extranjeras

04 jun. 2026 - 18:53 hrs.

El Gobierno, a través del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el biministro del Interior, Claudio Alvarado, respaldó una resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) que permite a las plataformas de apuestas online extranjeras pagar impuestos por sus operaciones en el país.

La defensa de la medida se basa en que el SII, como organismo autónomo, está ejerciendo sus facultades legales para recaudar tributos sobre hechos gravados.

El nuevo mecanismo de inscripción y pago

La resolución del SII establece que los prestadores de servicios de apuestas sin domicilio ni residencia en Chile podrán inscribirse en el sistema habilitado por la institución. Al hacerlo, quedarán sujetos a las normas e instrucciones vigentes sobre inscripción, registro, declaración y pago del impuesto al valor agregado (IVA), al igual que el resto de los contribuyentes extranjeros que prestan servicios digitales en el país.

Contexto y declaraciones de las autoridades

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfatizó la independencia del organismo fiscalizador. "El SII es una entidad independiente, se rige por su director y el director aplica la ley. Y en esta materia la ley que la compete a impuestos internos es recaudar los hechos que estén gravados", indicó.

Quiroz aclaró que es deber del SII actuar "sin pronunciarse respecto a si eso es o no legal, que eso corresponde a otra instancia donde hay un proyecto que se está disciendo", y negó que se trate de una regulación encubierta.

Por su parte, el biministro Claudio Alvarado sostuvo que es "una resolución que está dentro de las facultades propias de un organismo autónomo" y explicó que "si aplican esas facultades es porque tienen los fundamentos necesarios y suficientes para hacerlo".