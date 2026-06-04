"Les pido respeto": La respuesta de Kast tras ser recibido con gritos y pifias en Encuentro Nacional de Alcaldes

04 jun. 2026 - 17:34 hrs.

¿Qué pasó?

Un tenso momento se vivió este jueves durante el Encuentro Nacional de Alcaldes 2026 en La Serena, luego de que el Presidente José Antonio Kast fuera recibido entre gritos y pifias cuando se disponía a iniciar su intervención ante los jefes comunales del país.

Tras subir al escenario y enfrentar las manifestaciones de rechazo de parte de algunos asistentes, el Mandatario tomó la palabra y pidió respeto a los presentes, defendiendo además la importancia del diálogo entre autoridades, incluso cuando existen diferencias políticas.

"A mí me invitaron para poder hacer una exposición y si alguien no quisiera estar presente, nadie lo obliga a estar presente. Esto es libre", afirmó Kast durante su intervención.

"Señores alcaldes, yo les pido respeto"

Luego de los primeros abucheos, el Presidente hizo un llamado directo a los asistentes para mantener un clima de respeto durante la actividad.

"El municipalismo lo tomamos en serio, al igual que ustedes toman en serio a sus concejales, a sus vecinos cuando van a las distintas reuniones de concejo y alcaldías", señaló.

Acto seguido, agregó: "Yo creo que cualquiera de ustedes cuando algún vecino se para y le grita algo le dice: 'por favor, respeto'. Señores alcaldes, yo les pido respeto".

Kast reconoció que existen diferencias políticas entre las autoridades presentes, pero aseguró que aquello no debe impedir el intercambio de ideas.

"Puede ser conflictivo para todos, pensamos distinto políticamente, no hay que engañarse. Pero eso no quiere decir que no nos podamos escuchar", sostuvo.

El emplazamiento a un alcalde

Durante su exposición, Kast también respondió directamente a uno de los alcaldes presentes, invitándolo a sostener una conversación en su comuna.

"Si usted me invita a su municipio, a que tengamos una reunión con su Concejo Municipal, yo encantado voy a ir, alcalde, feliz. Pero esa es la manera de entendernos, sentarnos en una mesa y conversar", manifestó.

Además, recordó una reciente reunión sostenida en La Moneda con diversas autoridades comunales.

"No tengo espacio, no tengo posibilidad hoy día, como lo tuve el otro día, donde lamentablemente quizás no le llegó la invitación, señor alcalde, a La Moneda, donde estuve con varios de los alcaldes de acá por casi cuatro horas", afirmó.

Propuso reuniones regionales con alcaldes y gobernadores

En medio del intercambio, Kast aseguró que ya existe un acuerdo para desarrollar encuentros de trabajo en distintas regiones del país junto a alcaldes, delegados presidenciales y gobernadores regionales.

"Llegamos a un acuerdo de que regionalmente nos íbamos a encontrar con todos los alcaldes, el delegado, los gobernadores e íbamos a hacer reuniones ad hoc en cada una de las regiones", explicó.

Incluso, planteó la posibilidad de realizar reuniones a nivel provincial para abordar problemáticas específicas de cada territorio.

"Y si quiere la hacemos por provincia y la hacemos en la provincia Cordillera, y usted la lidera, o la lidera la alcaldesa de La Pintana y la hacemos en La Pintana", concluyó el Presidente.

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