"Falta haber estado más en la calle": Sichel critica propuesta del ministro de Hacienda de ahorrar en gasto social

08 jun. 2026 - 11:51 hrs.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cuestionó este lunes la estrategia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de recortar recursos en salud y educación, y propuso en cambio reducir el número de ministerios como forma más eficiente de achicar el gasto público.

"Creo que ahí falta no haber estado solo en el mundo de la economía o las finanzas, sino haber estado un poco más en la calle", dijo Sichel en Radio Infinita, al ser consultado sobre las declaraciones del ministro, quien ha sostenido que con menos recursos se puede hacer más.

Para el alcalde, esa lógica no se condice con la realidad del sistema público. "El problema del sistema público en general hoy día es que tenemos lista de espera, no tenemos cobertura", sostuvo, y añadió que si bien siempre es posible mejorar la gestión, el fondo del problema es otro: "El punto es que faltan recursos y por el gasto social no se ahorra."

Sichel fue enfático al señalar que un recorte generalizado termina perjudicando a los usuarios finales. "Decir recortemos un tres parejos en todos lados genera poco conflicto, pero lo que pasa en la práctica es que tú vas a terminar con malos alcaldes perjudicando atención y no mejorando las coberturas, que es la desesperación del sistema público en general."

Para ilustrar su punto, el alcalde dio ejemplos concretos de lo que significarían más recursos en su propia comuna. "Me pasan 100 millones más y te juro que saco toda la lista de espera que tengo en odontología", afirmó, recordando que Chile no cuenta con un sistema odontológico gratuito ni de implantología. Lo mismo, dijo, aplica para educación: "Si tuviéramos más plata, te juro que los colegios de Ñuñoa no serían los mejores públicos, serían los mejores de Chile."

El verdadero ahorro: menos ministerios

Sichel sí identificó un área donde el Estado podría ahorrar sin afectar servicios: la burocracia del nivel central. "El Estado de Chile ha crecido casi 100 veces la cantidad de funcionarios públicos en general en el sistema central", señaló, contrastándolo con su propio municipio: "El municipio de Ñuñoa tenía el año 90 429 funcionarios y hoy día tiene 431 de planta. No crece nada. Eso demuestra que la estructura del Estado tiende a crecer arriba."

Su propuesta concreta es reducir el número de ministerios, fusionando carteras que hoy operan de forma fragmentada y descoordinada. Planteó tres fusiones inmediatas: un gran Ministerio de Industria que integre Economía, Minería y Energía; un Ministerio de Infraestructura que reúna Obras Públicas, Vivienda y Bienes Nacionales; y un ministerio político que agrupe Segegob y Sepress.

Agregó que la fragmentación actual no solo es más cara, sino también menos eficiente. "Yo para inaugurar un laboratorio en un colegio y conseguir permisos tengo que hablar con el Ministerio de Ciencia, con el Ministerio de Educación, con el Seremi de Educación. Los problemas de coordinación son brutales."

Como ejemplo adicional de trabas burocráticas, Sichel mencionó que tiene un CECOSF listo para inaugurar, pero depende de cuatro seremis para obtener los permisos de operación. "Metí la plata, 100 millones, tengo todo listo y tengo cuatro instituciones que tienen que darme permisos que no se coordinan entre ellas y pueden demorarse dos o tres meses para atender en un centro de salud. Eso es una locura."

El alcalde cerró con un mensaje directo al titular de Hacienda: "Yo le diría al ministro, por favor, páseme plata para hacer implantes. Eso es lo que necesitamos y exíjame que seamos eficientes. Póngame KPI, póngame indicadores. Pero no me diga, le doy menos plata y haga más, porque eso lo único que va a hacer es mejorar lo poco que tenemos, pero no mantener las coberturas o aumentar las coberturas, que es mi desesperación."