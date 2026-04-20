Alcalde de Ñuñoa tras bomba simulada en la casa del comentarista Fernando Villegas: "No vamos a aceptar violencia ni terrorismo"

20 abr. 2026 - 12:40 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, se refirió al caso del conocido columnista Fernando Villegas, quien fue víctima de la colocación de una bomba simulada en su hogar, ubicada en esa comuna de la capital.

"En Ñuñoa no aceptamos la violencia, el terrorismo ni la delincuencia, y mucho menos las amenazas por motivos políticos. Toda nuestra solidaridad con Fernando Villegas", escribió el edil en su cuenta de Twitter.

Al respecto, el edil envió su solidaridad con el escritor, a quien definió como "un vecino de la comuna de Ñuñoa. Me lo he encontrado en las calles".

"Toda nuestra red de protección está activada"

Tras el incidente, el jefe comunal reforzó su postura contra este tipo de hechos, enfatizando la necesidad de resguardar la seguridad en la comuna.

"Se lanzó un artefacto que simulaba ser una bomba. Esto no era una simple amenaza, aquí hubo la intención de que se creyera que fue una bomba. Tenía cables y había elementos de ruido expansivos que pudo ser desactivada en la medianoche por el GOPE de Carabineros", detalló.

Tras lo anterior, el alcalde reveló que desde el municipio se encuentran reuniendo todos los antecedentes "para poder presentar una querella contra quien resulte responsable, revisando las cámaras de seguridad. La violencia política se está tomando la discusión en las calles. Toda nuestra red de protección está activada".

Finalmente, Sebastián Sichel complementó que parte de esta red de protección contempla la instalación de un punto permanente con funcionarios de seguridad municipal y de Carabineros, con el objetivo de resguardar la seguridad de Fernando Villegas y de los vecinos del sector.