"No busco que mi hijo sea inocente... Perdón": Madre del adolescente imputado por asesinato en Colegio de Calama

20 abr. 2026 - 10:10 hrs.

¿Qué pasó?

La madre de Hernán Meneses, joven inculpado por el ataque fatal contra la inspectora María Victoria Reyes en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, entregó sus primeras declaraciones a través de una entrevista.

Bajo resguardo de identidad debido a amenazas, la mujer expuso la compleja realidad que atravesaban como familia antes de los hechos del 27 de marzo. En su declaración, enfatizó que la opinión pública desconoce lo que padecía su hijo y cuestionó si los especialistas que lo atendieron fallaron en el diagnóstico y la medicación.

Según su relato, el adolescente no era una persona violenta. Lo describió como un joven calmado que se encontraba sumido en una depresión profunda. A pesar de que como padres buscaron ayuda profesional y alternativas para animarlo, Meneses se mantenía dependiente de diversos fármacos.

"La gente juzga sin saber. Me pregunto: '¿Por qué mi hijo, por qué?' Me hago hartos cuestionamientos; tal vez fue malo el diagnóstico, mal los medicamentos. He llegado a pensar, no sé, de repente, hasta en un demonio. Tantas cosas", dijo durante la entrevista con Chilevisión.

"No hay palabra que vaya a devolver la vida de ella"

Un aspecto clave en el testimonio fue la sensación de invisibilidad que el joven experimentaba en su entorno social y educativo. Según dijo, lo que profundizó el desánimo de Meneses fue el sentirse excluido y que su presencia no era tomada en cuenta.

Sumado a esto, desarrolló una fobia social alimentada por el consumo de noticias negativas, lo que le generaba un pánico constante a ser atacado en la vía pública.

"Veía muchas noticias, como que el mundo estaba muy malo. Siempre andaba con mucho temor. Si salíamos, él siempre decía: 'Mamá, sube los vidrios, nos pueden atacar.' Si se acercaba un limpiavidrios, él se asustaba, tenía mucho temor a la sociedad", precisó.

Pese a buscar explicaciones, destacó que no pretende exculpar a su hijo, pues considera que la evidencia es irrefutable y dolorosa para toda la comunidad. Asimismo, admitió que, como madre trabajadora, resulta imposible supervisar cada minuto de la vida de un hijo y envió un mensaje a los afectados.

"... Yo no estoy buscando acá que mi hijo sea inocente ni nada porque, obviamente, está a la vista lo que él hizo. Perdón. Sé que no hay palabra que vaya a devolver la vida de ella. No hay un gesto, ni la peor condena que mi hijo pueda recibir", concluyó la mujer.

Todo sobre Sucesos