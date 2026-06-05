Evópoli propone reducir el número de ministerios: Este es el plan que presentó a Kast

05 jun. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una propuesta para reducir significativamente el número de ministerios presentó este viernes Evópoli al Presidente José Antonio Kast durante una reunión realizada en el Palacio de La Moneda.

La iniciativa, elaborada por el Centro de Estudios Horizontal en conjunto con la colectividad, busca reorganizar la estructura del Estado y disminuir los ministerios actuales de 25 a 16, agrupando diversas carteras bajo nuevas entidades de mayor tamaño.

Según informó BioBioChile, el encuentro fue encabezado por el presidente de Evópoli y senador Luciano Cruz-Coke, junto a dirigentes, parlamentarios y alcaldes del partido. Por parte del Ejecutivo participaron el Mandatario, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, y la subsecretaria Constanza Castillo.

La propuesta para pasar de 25 a 16 ministerios

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la entrega de un documento que plantea una profunda reorganización ministerial, en línea con los objetivos de modernización del Estado impulsados por el Gobierno.

"Le planteamos al presidente sobre la cuenta pública, en donde él señaló que se buscaría reducir el número de ministerios políticos, una solución más amplia precisamente en reorganización de ministerios que preparó el Centro de Estudios Horizontal en conjunto con Evópoli, que pretende pasar hoy día de los 25 ministerios existentes a 16", afirmó Cruz-Coke.

De acuerdo con el senador, la propuesta contempla agrupar distintas carteras en grandes áreas de gestión. Como ejemplo, mencionó la creación de un Ministerio del Interior y Gobierno que reuniría tres de los actuales ministerios políticos, así como un Ministerio de Desarrollo Económico y Empleo que concentraría cuatro carteras.

Reforma al empleo público

La propuesta también incorpora cambios relacionados con la gestión del Estado y el empleo público.

"Para nosotros, la reforma al trabajo público, al empleo público —y hemos precisamente también desde la Comisión de Trabajo buscado generar un seminario de empleo público— precisamente también para hacernos cargo de las falencias que presenta también el propio Estado", sostuvo el presidente de Evópoli.

"Una propuesta precisamente para mejorar el empleo público, el estatuto administrativo, el estatuto a través del cual se emplean las personas en el Estado y de qué manera hacerlo más eficiente", agregó.